Шведы выиграли первую гонку Кубка мира по биатлону, сборная России – 12-я В Эстерсунде стартовал первый этап нового сезона Кубка мира по биатлону.

Загрузка... Шведы Ханна Эберг и Себастьян Самуэльссон одержали победу в одиночной смешанной эстафете, пробежав дистанцию за 36 минут 42,1 секунды (2 штрафных круга). Второй результат показали немцы Франциска Пройс и Эрик Лессер (отставание +18.1; 1 штрафной круг), третье – норвежцы Марте Ройселанн и Ветле Шоста Кристиансен (+40.4; 1). Россияне Тамара Воронина и Матвей Елисеев (+2:11.4; 5) заняли 12-е место.