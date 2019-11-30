Шведы выиграли первую гонку Кубка мира по биатлону, сборная России – 12-я

Шведы Ханна Эберг и Себастьян Самуэльссон одержали победу в одиночной смешанной эстафете, пробежав дистанцию за 36 минут 42,1 секунды (2 штрафных круга).
Второй результат показали немцы Франциска Пройс и Эрик Лессер (отставание +18.1; 1 штрафной круг), третье – норвежцы Марте Ройселанн и Ветле Шоста Кристиансен (+40.4; 1).
Россияне Тамара Воронина и Матвей Елисеев (+2:11.4; 5) заняли 12-е место.
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