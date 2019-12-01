Вирер выиграла спринт в Эстерсунде, Миронова стала 15-й

Итальянка Доротея Вирер стала победительницей спринтерской гонки на 7,5 км с двумя огневыми рубежами на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Она допустила лишь один промах.
Второе место заняла норвежка Марте Рейселанд, отбежавшая два штрафных круга. Третье место у чешской биатлонистки Маркеты Давидовой, которая ни разу не промахнулась.
Лучшая из россиянок Светлана Миронова допустила 3 промаха и финишировала 15-й.
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