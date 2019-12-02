Наталья Сорокина: Со Старых и Глазыриной поступили некрасиво Обе российские биатлонистки выступают на Кубке IBU.

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Призер чемпионата мира Наталья Сорокина высказалась о невключении в состав сборной России на Кубок мира Ирины Старых и Екатерины Глызыриной.

«С девочками тоже поступили некрасиво, – приводит News.ru слова Сорокиной. – Я полностью на их стороне, так как они заслужили свои места в команде.

Пусть они сейчас и находятся на Кубке IBU, но они не первый год в сборной команде, уже прочувствовали Кубок мира в свое время и можно для них сделать исключение».

Напомним, Старых, которая готовилась к сезону самостоятельно, сначала включили в состав сборной России на первый этап Кубка мира в Эстерсунде, после чего перевели в команду, которая выступает на первом этапе Кубка IBU в Шушене, где она выиграла спринт и стала второй в гонке преследования. Глазырина дважды заняла третье место.