Мартен Фуркад: Горжусь, что победил свои сомнения Француз выиграл индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.

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Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад прокомментировал свою победу в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.

«Это было здорово, – приводит VG слова 31-летнего француза. – Я сказал об этом Тарьею Бе, что он тот, кто действительно понимает мою ситуацию.

Многие считают, что спортсмены никогда не сомневаются, но это совсем не так. Перед стартом сезона мои голова и тело были полны сомнений. Поэтому я горжусь, что сейчас нахожусь здесь и победил все сомнения».

Напомним, Фуркад выиграл индивидуальную гонку, допустив лишь один промах. Он опередил своих партнеров по сборной Франции – Симона Дестье и Кентена Фийона-Майе.

Первый этап Кубка мира для мужчин завершится 7 декабря эстафетой.