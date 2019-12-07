Норвегия победила в мужской эстафете, Россия – четвертая Малышко зашел на штрафной круг.

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Мужская сборная Норвегии победила в эстафете на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.

В тройку лучших вошли Франция и Италия. Россия финишировала четвертой.

Эстерсунд (Швеция)

Кубок мира

1-й этап

Эстафета

Мужчины

1. Норвегия

2. Франция

3. Италия

4. Россия