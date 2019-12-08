Норвежки выиграли эстафету в Эстерсунде, сборная России финишировала пятой - Советский спорт
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08 декабря 2019 19:04БиатлонШарафудинов Виктор

Норвежки выиграли эстафету в Эстерсунде, сборная России финишировала пятой

На первом этапе Кубка мира по биатлону завершилась женская эстафета.

Первая женская эстафета нынешнего сезона завершилась победой сборной Норвегии.

Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Тириль Экхофф и Марте Рейселанд, использовав десять дополнительных патронов, прошли дистанцию (4x6км) за 1:11:08.7. Сборная Швейцарии финишировала на втором месте, проиграв 8,5 секунд. Бронза досталась шведкам.

Команда России закончила гонку на пятом мести позади сборной Германии. Россию представляли Тамара Воронина, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт и Лариса Куклина.

Во вчерашней мужской эстафете тоже победила сборная Норвегии. Россияне финишировали четвертыми.

На этом программа первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде завершена. Второй этап состоится в австрийском Хохфильцене с 13 по 15 декабря.

Эстерсунд (Швеция)

Кубок мира

1-й этап

Эстафета

Женщины

1. Норвегия – 1:11:08.7 (0 штрафных кругов +10 промахов)

2. Швейцария – +8,5 (0+4)

3. Швеция – +10,2 (0+8)

4. Германия – +15,5 (1+9)

5. Россия – +1:37,7 (0+9)

6. Франция – +2:07,3 (0+9)…

Лариса, это – пять. Лариса Куклина – пятая в индивидуальной гонке Лариса Куклина впервые в карьере попала в топ-10 на этапе Кубка мира. В шведском Эстерсунде она с двумя промахами показала пятый результат в индивидуальной гонке. 05.12.2019 21:20 Биатлон Мысин Николай
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