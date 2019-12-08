Норвежки выиграли эстафету в Эстерсунде, сборная России финишировала пятой

Первая женская эстафета нынешнего сезона завершилась победой сборной Норвегии.
Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Тириль Экхофф и Марте Рейселанд, использовав десять дополнительных патронов, прошли дистанцию (4x6км) за 1:11:08.7. Сборная Швейцарии финишировала на втором месте, проиграв 8,5 секунд. Бронза досталась шведкам.
Команда России закончила гонку на пятом мести позади сборной Германии. Россию представляли Тамара Воронина, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт и Лариса Куклина.
Во вчерашней мужской эстафете тоже победила сборная Норвегии. Россияне финишировали четвертыми.
На этом программа первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде завершена. Второй этап состоится в австрийском Хохфильцене с 13 по 15 декабря.
Эстерсунд (Швеция)
Кубок мира
1-й этап
Эстафета
Женщины
1. Норвегия – 1:11:08.7 (0 штрафных кругов +10 промахов)
2. Швейцария – +8,5 (0+4)
3. Швеция – +10,2 (0+8)
4. Германия – +15,5 (1+9)
5. Россия – +1:37,7 (0+9)
6. Франция – +2:07,3 (0+9)…