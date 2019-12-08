Норвежки выиграли эстафету в Эстерсунде, сборная России финишировала пятой На первом этапе Кубка мира по биатлону завершилась женская эстафета.

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Первая женская эстафета нынешнего сезона завершилась победой сборной Норвегии.

Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Тириль Экхофф и Марте Рейселанд, использовав десять дополнительных патронов, прошли дистанцию (4x6км) за 1:11:08.7. Сборная Швейцарии финишировала на втором месте, проиграв 8,5 секунд. Бронза досталась шведкам.

Команда России закончила гонку на пятом мести позади сборной Германии. Россию представляли Тамара Воронина, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт и Лариса Куклина.

Во вчерашней мужской эстафете тоже победила сборная Норвегии. Россияне финишировали четвертыми.

На этом программа первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде завершена. Второй этап состоится в австрийском Хохфильцене с 13 по 15 декабря.

Эстерсунд (Швеция)

Кубок мира

1-й этап

Эстафета

Женщины

1. Норвегия – 1:11:08.7 (0 штрафных кругов +10 промахов)

2. Швейцария – +8,5 (0+4)

3. Швеция – +10,2 (0+8)

4. Германия – +15,5 (1+9)

5. Россия – +1:37,7 (0+9)

6. Франция – +2:07,3 (0+9)…