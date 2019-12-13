Расписание второго этапа Кубка мира по биатлону - Советский спорт
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13 декабря 2019 10:32БиатлонНечаев Юрий

Расписание второго этапа Кубка мира по биатлону

С 13 по 15 декабря в Хохфильцене (Австрия) пройдет второй этап Кубка мира по биатлону.

13 декабря, пятница

13:30. Спринт 7,5 км. Женщины («Матч ТВ»)
16:20. Спринт 10 км. Мужчины («Матч ТВ»)

14 декабря, суббота

13:30. Эстафета 4х6 км. Женщины («Матч ТВ»)
16:55. Гонка преследования 12,5 км. Мужчины («Матч ТВ»)

15 декабря, воскресенье

14:00. Гонка преследования 10 км. Женщины («Матч ТВ»)
16:15. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины («Матч ТВ»).

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