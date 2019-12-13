Расписание второго этапа Кубка мира по биатлону С 13 по 15 декабря в Хохфильцене (Австрия) пройдет второй этап Кубка мира по биатлону.

Загрузка... 13 декабря, пятница 13:30. Спринт 7,5 км. Женщины («Матч ТВ»)

16:20. Спринт 10 км. Мужчины («Матч ТВ») 14 декабря, суббота 13:30. Эстафета 4х6 км. Женщины («Матч ТВ»)

16:55. Гонка преследования 12,5 км. Мужчины («Матч ТВ») 15 декабря, воскресенье 14:00. Гонка преследования 10 км. Женщины («Матч ТВ»)

16:15. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины («Матч ТВ»).