Миронова финишировала третьей в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Российская биатлонистка Светлана Миронова стала обладателем бронзовой медали в женском спринте на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Первое место заняла итальянка Доротея Вирер. Она прошла гонку за 21 минуту 26,5 секунды, допустив один промах. На второй строчке финишировала представительница сборной Норвегии Ингрид Тандревольд (+5,9; ни одного промаха).
От первого места Миронова отстала на 18,3 секунды, промахнувшись один раз.
Отметим, что российская биатлонистка впервые в своей карьере поднялась на пьедестал в личной гонке на Кубке мира.
Сегодня также состоится мужская спринтерская гонка.
Общий зачет Кубка мира
1. Доротея Вирер (Италия) – 156
2. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 113
3. Марте Улсбю (Норвегия) – 112
…10. Светлана Миронова (Россия) – 74
…12. Лариса Куклина (Россия) – 63
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