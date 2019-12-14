Известен состав мужской сборной России на эстафету - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 декабря 2019 18:03БиатлонШарафудинов Виктор

Известен состав мужской сборной России на эстафету

Гонка состоится завтра 15 декабря.

В прямом эфире телеканала «Матч ТВ» старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров рассказал о том, кто побежит за российскую команды в эстафете на втором этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

В завтрашней гонке выступят Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. На прошлой неделе в этом же составе команда заняла четвертое место в эстафете, состоявшейся на первом этапе в шведском Эстерсунде.

Логинов сегодня выиграл серебряную медаль в гонке преследования.

Гонка состоится завтра 15 декабря и начнется в 16:00 по московскому времени.

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