Известен состав мужской сборной России на эстафету Гонка состоится завтра 15 декабря.

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В прямом эфире телеканала «Матч ТВ» старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров рассказал о том, кто побежит за российскую команды в эстафете на втором этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

В завтрашней гонке выступят Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. На прошлой неделе в этом же составе команда заняла четвертое место в эстафете, состоявшейся на первом этапе в шведском Эстерсунде.

Логинов сегодня выиграл серебряную медаль в гонке преследования.

Гонка состоится завтра 15 декабря и начнется в 16:00 по московскому времени.