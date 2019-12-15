Мужская сборная Норвегии выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Австрии, россияне – шестые Гонка состоялась в Хохфильцене.

Загрузка...

Сборная Норвегии стала победительницей мужской эстафеты на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Норвежцы прошли дистанцию 4 по 7,5 км за 1 час, 14 минут и 44 секунды, заработав один штрафной круг и использовав семь дополнительных патронов.

За норвежскую команду выступали Йоханнес Дале, Эрленд Бьорнтергорд, Тарьей Бе и Йоханнес Бе. Второй финишировала сборная Германии. Бронза у команды Франции. Сборная России заняла шестое место. За российскую команду выступили Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

С последнего рубежа на последнем этапе немец Бенедикт Долль, ушел опережая Йоханнеса Бе на 13 секунд. Однако норвежец отыграл отставание и опередил соперника на финише на две секунды.