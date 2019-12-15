Дмитрий Васильев: С норвежцами сложно сравниваться, непонятно, каким воздухом они дышат - Советский спорт
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15 декабря 2019 21:31Биатлон

Дмитрий Васильев: С норвежцами сложно сравниваться, непонятно, каким воздухом они дышат

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал результаты мужской сборной России по биатлону в эстафете на этапе Кубка мира в Австрии.

- Елисеев подсел на последнем круге, Латыпов стрелял хорошо, но «завязался» на заключительном круге. Не знаю, усталость ли это или высота. С норвежцами сложно сравниваться, непонятно, каким воздухом они дышат, потому что не устают. Остальные команды бежали одинаково, - приводит слова Васильева «РИА Новости».

Напомним, что российские биатлонисты Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Малышко и Александр Логинов заняли шестое место в эстафете, которая состоялась в австрийском Хохфильцене. Победу в гонке одержали биатлонисты из Норвегии.

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