Долль занял первое место в спринте, Логинов – на 11-й позиции Соревнования проходят в Анси (Франция).

Сегодня, 19 декабря состоялась спринтерская гонка на 10 км среди мужчин в рамках третьего этапа Кубка мира, где лучший результат показал немецкий биатлонист Бенедикт Долль, преодолевший дистанцию за 23 минуты 22,1 секунды (без промахов).

Второе место занял норвежец Тарьей Бе (+9,4), также отстрелявший точно. Тройку лучших замкнул представитель Франции Кентен Фийон-Майе (+11,3 – без промахов).

Лучшим из россиян стал Александр Логинов, финишировавший на 11-м месте – он не допустил ни одного промаха (+44,8).

Кубок мира. 3-й этап. Анси (Франция)

Мужчины. Спринт. 10 км.

1. Бенедикт Долль (Германия) – 23.22.1 (без промахов)

2. Тарьей Бе (Норвегия) – +9,4 (0)

3. Кентен Фийон-Майе (Франция) – +11.3 (0)...

11. Александр Логинов (Россия) – +44,8 (0).