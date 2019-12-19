Долль занял первое место в спринте, Логинов – на 11-й позиции

Сегодня, 19 декабря состоялась спринтерская гонка на 10 км среди мужчин в рамках третьего этапа Кубка мира, где лучший результат показал немецкий биатлонист Бенедикт Долль, преодолевший дистанцию за 23 минуты 22,1 секунды (без промахов).
Второе место занял норвежец Тарьей Бе (+9,4), также отстрелявший точно. Тройку лучших замкнул представитель Франции Кентен Фийон-Майе (+11,3 – без промахов).
Лучшим из россиян стал Александр Логинов, финишировавший на 11-м месте – он не допустил ни одного промаха (+44,8).
Кубок мира. 3-й этап. Анси (Франция)
Мужчины. Спринт. 10 км.
1. Бенедикт Долль (Германия) – 23.22.1 (без промахов)
2. Тарьей Бе (Норвегия) – +9,4 (0)
3. Кентен Фийон-Майе (Франция) – +11.3 (0)...
11. Александр Логинов (Россия) – +44,8 (0).
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