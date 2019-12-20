Экхофф – победительница спринта на третьем этапе Кубка мира, Миронова – 4-я Соревнования проходят во французском Анси.

Сегодня, 19 декабря состоялась спринтерская гонка на 7,5 км среди женщин в рамках третьего этапа Кубка мира. Победу одержала норвежская биатлонистка Тириль Экхофф, преодолевшая дистанцию за 20 минут и 27 секунд с одним промахом.

Второе место заняла француженка Жюстин Бреза (+6,2), отстрелявшая точно. Тройку лучших замкнула представительница Чехии Маркета Давидова (+20,5 – без промахов).

Российская биатлонистка Анастасия Миронова оказалась в шаге от подиума – она заняла четвертое место, не допустив ни одной ошибки на огневых рубежах (+22,5).

Кубок мира. 3-й этап. Анси (Франция)

Женщины. Спринт. 7,5 км.

1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 20.27.0 (один промах)

2. Жюстин Бреза (Франция) – +6,2 (0)

3. Маркета Давидова (Чехия) – +20.5 (0)

4. Анастасия Миронова (Россия) – +22,5 (0).