Екатерина Юрлова-Перхт: Три комплекта мокрой одежды, все в воде, все можно выжимать Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт высказалась о своем выступлении в спринте на этапе Кубка мира во французском Анси.

- Три комплекта мокрой одежды, все в воде, все можно выжимать. Свое выступление? Не буду комментировать. Почему? От того, что все промокло, - рассказала Юрлова в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Юрлова-Перхт заняла в спринтерской гонке на дистанции 7,5 км 18-е место (+1.14,8; 1).