Тирил Экхофф: Отвратительный день из-за погоды, но повезло в этой гонке Норвежская биатлонистка Тирил Экхофф прокомментировала победу в спринте на этапе Кубка мира во французском Анси.

- Какие впечатления? Отвратительный день из-за погоды, но повезло в этой гонке. Как выиграла с одним промахом? Вся суть в работе наших сервисменов, лыжи работали фантастически. В гонке преследования ожидается снег, это хуже чем дождь, но будем смотреть, как сложатся обстоятельства, — сказала Экхофф в эфире телеканала «Матч ТВ».

Добавим, что второе место в спринтерской гонке заняла француженка Жюстин Брезаз, замкнула тройку лучших чешская биатлонистка Маркета Давидова.

Отметим, что лучшей из россиянок стала Светлана Миронова ставшая четвертой в итоговом протоколе.