Матвей Елисеев: Я просто в очень плохом состоянии

- Проблемы с лыжами? Лично у меня не было никаких проблем. В нашем сервисе всего четыре человека, не хочется сейчас винить в чем-то ребят. У тех же норвежцев или французов сервис-бригада очень большая. У них есть те же шлифмашины. Если говорить обо мне, то я просто в очень плохом состоянии, - рассказал Елисеев в эфире «Матч ТВ».
Напомним, что Елисеев в гонке преследования 30-й результат.
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