Владимир Драчев: Дождь идет, но ничего страшного - бывает Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал погодные условия на этапе кубка мира во французском Анси.

- Решение по отмене гонок принимает оргкомитет. Конечно, погодные условия сложные. Кто плохо пробежал, считают, что нужно было отменить. Если спросить норвежцев, думаю, они скажут, что все хорошо. Тут уж как есть.

Есть техделегат IBU, он принял решение. Дождь идет, но ничего страшного - бывает. Страдаем от такой погоды не только мы, но и горные лыжи, и фристайл, и могул. Есть вопросы и претензии у разных команд, у тех, кто не успел перестроиться на водные виды спорта, - приводит слова Драчева «РИА Новости».

Накануне сообщалось, что Международный союз биатлонистов может перенести этап Кубка мира из французского Анси в австрийский Хохфильцен.