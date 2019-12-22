Александр Логинов: Шел в свою силу, выше головы прыгнуть не мог Российский биатлонист Александр Логинов оценил свое выступление в масс-старте на этапе Кубка мира во французском Анси.

Загрузка... – Сейчас самочувствие хорошее, были тяжелые условия, дождь. Но все работают в равных условиях, надо было справляться. Йоханнес Бе ушел в отрыв уже на первом круге? Я шел в свою силу, выше головы прыгнуть не мог, – сказал Логинов в эфире телеканала «Матч ТВ». Напомним, что по итогам гонки Логинов занял 11-е место.