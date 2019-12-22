Матвей Елисеев: На первом круге стало понятно, что я ошибся с выбором лыж Российский биатлонист Матвей Елисеев оценил свое выступление в масс-старте на этапе Кубка мира во французском Анси.

– На первом круге стало понятно, что я ошибся с выбором лыж. У нас не было структуры, рисунка лыж на такую погоду. Логинов от меня уезжал на спуске, Поршнев тоже обгонял. Я делал все, что мог, но мне это не помогало, так что я просто получал удовольствие от гонки. В январе все будет хорошо, главное, чтобы лыжи ехали, – сказал Елисеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что по итогам гонки Логинов занял 29-е место.