Кристина Резцова: Думаю, что на результатах этапа сказалась такая переменчивая погода

– Думаю, что на результатах этапа сказалась такая переменчивая погода. Возможно, и ребята не восстановились после предыдущих этапов. Все-таки было три гонки подряд, хотя для всех условия одинаковые.
Опять был ливень. Такая погода для нас очень сложная. Еще, думаю, лыжи не очень правильно работали. Но хочу сказать, что мы никогда не проигрывали в минуту и больше. Видимо, ребята не в кондиции, – передает слова Резцовой Sport24.ru.
Ранее свое выступление в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси оценили российские биатлонисты Александр Логинов и Матвей Елисеев, занявшие по итогам гонки соответственно 11-е и 29-е места.
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