Экхофф выиграла масс-старт в Анси, Юрлова-Перхт – шестая Завершилась заключительная гонка третьего этапа Кубка мира по биатлону.

Тириль Экхофф одержала свою четвертую победу в нынешнем сезоне на этапах Кубка мира. Норвежская спортсменка выиграла масс-старт во французском Анси, первой преодолев 12-километровую дистанцию за 38 минут и 52 секунды.

Второй финишировал итальянка Доротея Вирер, проиграв победительнице 1 минуту и 25 секунды. В упорной борьбе Вирер всего лишь на две десятые секунды опередила шведку Линн Перссон, которой досталось бронзовая медаль.

Из россиянок лучший результат показала Екатерина Юрлова-Перхт, финишировав на шестом месте. Победительнице Екатерина с одним промахом проиграла одну минуту и 43 секунды.

Светлана Миронова показала 25-й результат, Лариса Куклина – 27-й .

Общий зачет Кубка мира

1. Доротея Вирер (Италия) – 304

2. Тириль Экхофф (Норвегия) – 287

3. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 282

4. Жюстин Бреза (Франция) – 234

5. Жюли Симон (Франция) – 213

…10. Светлана Миронова (Россия) – 180

…15. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – 145

…24. Лариса Куклина (Россия) – 111