Кристина Резцова: Если на Кубке мира попросят пробежать в нижнем белье, то пробегу Российская биатлонистка сделала экстравагантное заявление.

В интервью телеканалу «Матч ТВ» Кристине Резцовой напомнили случай, когда в 2013 году она на спор пробежала гонку в нижнем белье поверх комбинезона. 23-летняя российская биатлонистка заявила, что готова повторить этот трюк на одном из этапов Кубка мира.

«За ту историю мне не стыдно. Меня кто-то спрашивал: если на Кубке мира попросят пробежать так, то пробегу? Если мне за это ничего не будет в дисциплинарном плане, то пробегу. Ничего в этом такого не вижу», – ответила Резцова.

После трех этапов Кристина занимает 41-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 45 очков.