Кайшева выиграла индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева стала победительницей индивидуальной гонки на «Ижевской винтовке».
25-летняя Кайшева допустила два промаха на четырех огневых рубежах и на финише опередила на 59,5 секунды Викторию Сливко. Третье место заняла Евгения Павлова.
Отметим, что лучшая биатлонистка по итогам «Ижевской винтовки» отберется на январские этапы Кубка IBU.
Ижевск
«Ижевская винтовка»
Индивидуальная гонка
Женщины
1. Ульяна Кайшева (Удмуртия) – 44:57.4 (2 промаха)
2. Виктория Сливко (Тюменская область) – +59,5 (2)
3. Евгения Павлова (Новосибирская область) – +1.04,5 (2)
4. Елизавета Каплина (ХМАО-Югра) – +1.09,7 (2)
5. Наталья Гербулова (Красноярский край) – +1.31,3 (3)
6. Анастасия Рудакова (Коми) – +1.45,5 (0)
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