Владимир Драчев: Хотим сделать из «Ижевской винтовки» международный брендовый старт «Ижевская винтовка» проходит в нынешнем сезоне как этап Кубка России.

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев высказался о планах по развитию «Ижевской винтовки».

«Мы обсуждаем вопрос, чтобы из «Ижевской винтовки» сделать международный старт, брендовый старт, как Рождественская гонка в Шальке, – приводит ТАСС слова Драчева. – Такую же мы можем провести здесь в Ижевске с привлечением иностранных спортсменов».

Напомним, в нынешнем сезоне «Ижевская винтовка» проводится как четвертый и пятый этапы Кубка мира и является отборочным турниром на Кубок IBU.

В четверг Ульяна Кайшева стала победителем индивидуальной гонки у женщин, а Алексей Слепов выиграл мужской спринт.

«Ижевская винтовка» продлится до 29 декабря.