Слепов выиграл индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»

Российский биатлонист Алексей Слепов выиграл вторую гонку на «Ижевской винтовке».
33-летний Слепов стал победителем индивидуальной гонки. Допустив один промах, он опередил на финише Рустама Каюмова на 26,5 секунды. Третий результат показал Петр Пащенко из ХМАО.
Напомним, в четверг Слепов победил в спринте. Лучший биатлонист по итогам «Ижевской винтовки» отберется на январские этапы Кубка IBU.
Ижевск
«Ижевская винтовка»
Мужчины
Индивидуальная гонка
1. Алексей Слепов (Санкт-Петербург) – 52.37,8 (1 промах)
2. Рустам Каюмов (ЯНАО) – +26.5 (0)
3. Петр Пащенко (ХМАО-Югра) – +34.3 (1)
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