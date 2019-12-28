Слепов выиграл индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке» 33-летний биатлонист одержал вторую победу в Ижевске.

Российский биатлонист Алексей Слепов выиграл вторую гонку на «Ижевской винтовке».

33-летний Слепов стал победителем индивидуальной гонки. Допустив один промах, он опередил на финише Рустама Каюмова на 26,5 секунды. Третий результат показал Петр Пащенко из ХМАО.

Напомним, в четверг Слепов победил в спринте. Лучший биатлонист по итогам «Ижевской винтовки» отберется на январские этапы Кубка IBU.

Ижевск

«Ижевская винтовка»

Мужчины

Индивидуальная гонка

1. Алексей Слепов (Санкт-Петербург) – 52.37,8 (1 промах)

2. Рустам Каюмов (ЯНАО) – +26.5 (0)

3. Петр Пащенко (ХМАО-Югра) – +34.3 (1)