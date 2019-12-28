Владимир Драчев – о победе Слепова: Качественная работа на рубеже, уверенно стрелял

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал победу Алексея Слепова в индивидуальной гонке на «Ижевской винтовке».
«Достаточно уверенно шел Слепов, допустил один промах, но потом три ноля нарисовал, молодец, – приводит ТАСС слова Драчева. – Качественная работа на рубеже, уверенно стрелял».
33-летний Слепов стал победителем индивидуальной гонки. Допустив один промах, он опередил на финише Рустама Каюмова на 26,5 секунды. Третий результат показал Петр Пащенко из ХМАО.
Напомним, в четверг Слепов победил в спринте. Лучший биатлонист по итогам «Ижевской винтовки» отберется на январские этапы Кубка IBU.
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