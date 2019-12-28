Алексей Слепов: В критерии отбора не заглядывал и не буду - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
28 декабря 2019 13:52БиатлонЛипкин Антон

Алексей Слепов: В критерии отбора не заглядывал и не буду

Слепов выиграл вторую гонку на «Ижевской винтовке».

Российский биатлонист Алексей Слепов прокомментировал свою победу в индивидуальной гонке на «Ижевской винтовке».

Отметим, что лучший биатлонист по итогам «Ижевской винтовки» отберется на январские этапы Кубка IBU.

«В критерии отбора не заглядывал и не буду, – приводит ТАСС слова 33-летнего Слепова. – Это не мое дело, потому что есть тренер и люди, которые как раз эти критерии изучают. Мое дело бегать, рад победе, третья «винтовка» у меня уже будет».

Слепов допустил один промах и опередил на финише Рустама Каюмова на 26,5 секунды. Третий результат показал Петр Пащенко из ХМАО.

Напомним, в четверг Слепов победил в спринте.

«Шторм» разбушевался. Шлеменко закрыл поражение от Ханикатта Российский боец среднего веса Александр Шлеменко одержал победу в рамках турнира RCC в Екатеринбурге над американцем Дэвидом Бранчем. В со-главном поединке вечера первое поражение в карьере потерпел Иван Штырков. 14.12.2019 21:30 ММА Усачев Владислав
Еще по теме:
Сатоси Исии: Я ставлю на Джексона - он крупнее и мощнее Федора Емельяненко Александр Емельяненко: Федот, закрой свой рот и забудь меня (видео) Олег Тактаров: Нурмагомедов встретится с двумя мешками и сможет уйти непобежденным
Mastercard подарила детям незабываемый вечер футбола Спонсор главного клубного футбольного турнира Европы осуществил мечту десятков ребятишек. На ноябрьские матчи Лиги чемпионов УЕФА в Санкт-Петербурге и Москве участников на поле за руку вывели дети, победившие в конкурсе, который организовала компания Mastercard. 26.12.2019 14:30 Футбол Иванов Николай
Косторная не участвует? Это все остальные – не участвуют! На чемпионате России в Красноярске женскую короткую программу выиграла Алена Косторная. С феноменальными оценками под девяносто баллов. 27.12.2019 18:28 Фигурное катание Тигай Лев
Ругань вокруг Загитовой не удивляет. Но за что ее жалеть? Продолжают кипеть страсти вокруг главного события минувшей недели – заявления олимпийской чемпионки Алины Загитовой о том, что она приостанавливает карьеру. 16.12.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Максим Траньков: Учитывая проблемы с ботинками, Медведевой и правда пришлось очень непросто Максим Траньков: Вряд ли можно чувствовать себя спокойно, когда у соперницы заявлено пять четверных Александр Горшков: Решения об участии Медведевой в произвольной программе пока нет
Их не догонишь. Россияне неудачно выступили в гонке преследования Логинов – 13-й, Елисеев – 30-й. 21.12.2019 17:00 Биатлон Волохов Юрий
«Скала» и «Последний герой». С кем подерется Денис Лебедев Российский боксер первого тяжелого веса (до 90,7 кг) Денис Лебедев в Красноярске проведет бой против южноафриканца Табисо Мчуну. 20.12.2019 20:00 Бокс Усачев Владислав
Судьи помогают «Крыльям» и «Зениту» и убивают «Оренбург» и «Краснодар» Арбитр всесоюзной категории Владимир Левитин подводит итоги первой части сезона в своем традиционном рейтинге. 25.12.2019 16:30 Футбол Левитин Владимир
Чуть не доплыла до подиума. В ливень Миронова осталась в двух секундах от бронзы На этапе Кубка мира во Франции лучшей из наших в женском спринте стала Светлана Миронова, занявшая четвертое место. 20.12.2019 18:30 Биатлон Тигай Лев
Крикунов эффектно отпраздновал юбилей. «Динамо» прервало победную серию ЦСКА При этом бело-голубые сохранили свои ворота вне прикосновенности. Нападающий Дмитрий Яшкин забросил две шайбы и поквитался с вратарем Ларсом Юханссоном за поражение на Кубке Первого канала. Эта победа стала для бело-голубых 2000-й в чемпионатах страны. 25.12.2019 22:00 Хоккей Домрачев Владислав
Ян нокаутировал Фейбера, Усман побил Ковингтона. Лучшие моменты турнира UFC 245 (видео) Россиянин стал главным претендентом на пояс чемпиона в легчайшем весе, а Макс Холлоуэй теперь без пояса. 15.12.2019 10:30 ММА Ващенко Сергей
Новости
13:59 Футбол Иван Игнатьев: Благодарен в «Краснодаре» каждому, кто вложил в меня хоть каплю своего времени
13:59 ММА Сатоси Исии: Я ставлю на Джексона - он крупнее и мощнее Федора Емельяненко
13:52 Биатлон Алексей Слепов: В критерии отбора не заглядывал и не буду
13:41 Биатлон Владимир Драчев – о победе Слепова: Качественная работа на рубеже, уверенно стрелял
13:35 Фигурное катание Максим Траньков: Учитывая проблемы с ботинками, Медведевой и правда пришлось очень непросто
13:25 Хоккей Владимир Плющев: Из матча с чехами сборной России нужно вынести, что дисциплина должна быть железной
13:24 Хоккей Егор Замула: Не понимаю, зачем свистеть на Дзюбу – он же страну спасал
13:10 Хоккей Валерий Каменский: С канадцами будет открытый хоккей с большим количеством голов
12:58 Фигурное катание Максим Траньков: Вряд ли можно чувствовать себя спокойно, когда у соперницы заявлено пять четверных
12:52 Спортивная гимнастика Валентина Родионенко: Будем рассчитывать на Мустафину, если она приведет себя в порядок
12:45 Футбол Иван Игнатьев: Хотелось бы, чтобы «Рубин» был в верхней части таблицы и боролся за чемпионство
12:39 Хоккей Майкл Хатчинсон – о травме Михеева: Это ужасно, внезапно я увидел тонну крови
12:38 Футбол Иван Игнатьев: У нас с «Краснодаром» было много вопросов друг к другу
12:32 Футбол Иван Игнатьев: «Рубин» добьется больших успехов в будущем
12:26 Футбол Иван Игнатьев: Зачем ехать в Европу, если она и так рядом? (видео)
12:20 Конькобежный спорт Денис Юсков: Возможно, чемпионат мира в Солт-Лейке последний для меня под российским флагом
12:16 Фигурное катание Александр Горшков: Решения об участии Медведевой в произвольной программе пока нет
12:08 Футбол Деньги за трансфер Сорокина включены в сделку по переходу Игнатьева
12:04 Хоккей Марина Дубровская: К сожалению, добровольно отдавать детей Зайцев не хочет
11:58 Хоккей Илья Самсонов: Мама впервые смотрела мою игру в НХЛ с трибуны
"Газпром" выплатил 2,9 млрд долларов украинскому "Нафтогазу"
Кадровые перестановки и суровый приговор матери-одиночки: итоги недели Карелии
В Нижний Новгород поступили 74 новых ЛиАЗа
Итоги недели: проектирование будущего, «лагерь смерти» и волейбольный переворот
Мусорные итоги года: мнимое снижение тарифа, провал пересчета норматива
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика