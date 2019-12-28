Алексей Слепов: В критерии отбора не заглядывал и не буду Слепов выиграл вторую гонку на «Ижевской винтовке».

Загрузка...

Российский биатлонист Алексей Слепов прокомментировал свою победу в индивидуальной гонке на «Ижевской винтовке».

Отметим, что лучший биатлонист по итогам «Ижевской винтовки» отберется на январские этапы Кубка IBU.

«В критерии отбора не заглядывал и не буду, – приводит ТАСС слова 33-летнего Слепова. – Это не мое дело, потому что есть тренер и люди, которые как раз эти критерии изучают. Мое дело бегать, рад победе, третья «винтовка» у меня уже будет».

Слепов допустил один промах и опередил на финише Рустама Каюмова на 26,5 секунды. Третий результат показал Петр Пащенко из ХМАО.

Напомним, в четверг Слепов победил в спринте.