Кайшева победила в спринте на «Ижевской винтовке» Биатлонистка одержала вторую победу в Ижевске.

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева выиграла спринтерскую гонку на «Ижевской винтовке».

25-летняя Кайшева, представляющая Удмуртию, не допустила ни одного промаха и опередила на 7,2 секунды Викторию Сливко. Третье место заняла Елизавета Каплина.

Напомним, в четверг Кайшева стала победителем спринта. Лучшая биатлонистка по итогам «Ижевской винтовки» отберется на январские этапы Кубка IBU.

Отметим, что лучшая биатлонистка по итогам «Ижевской винтовки» отберется на январские этапы Кубка IBU.

Ижевск

«Ижевская винтовка»

Женщины

Спринт

1. Ульяна Кайшева (Удмуртия) – 22.01,7 (0 промахов)

2. Виктория Сливко (Тюменская обл.) – +7,2 (0)

3. Елизавета Каплина (ХМАО-Югра) – +30,1 (0)