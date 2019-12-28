Владимир Драчев: У Кайшевой и Сливко есть все шансы на Кубок IBU Кайшева выиграла две гонки на «Ижевской винтовке», у Сливко два вторых места.

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Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев высказался о шансах Ульяны Кайшевой и Виктории Сливко попасть в состав сборной России на Кубок IBU.

«Виктория (Сливко) два раза вторая – есть все шансы попасть на Кубок IBU, у Ульяны тоже, – приводит ТАСС слова Драчева. – Уверенность, надежная стрельба – как раз таких надежных спортсменок нам отчасти не хватает в эстафетных гонках».

Напомним, в субботу Кайшева стала победителем спринта на «Ижевской винтовке». Ранее она выиграла индивидуальную гонку. Сливко два раза занимала второе место.

«Ижевская винтовка» является отборочным турниром в сборную России на январские этапы Кубка IBU.