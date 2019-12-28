Юрлова-Перхт и Елисеев заняли последнее место в масс-старте Рождественской гонки Шоу с участием биатлонистов состоялась на футбольном стадионе в Гельзенкирхен.

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В немецком Гельзенкирхене на стадионе футбольного клуба «Шальке» состоялась Рождественская гонка биатлонистов. В шоу приняли участие десять смешанных команд из разных стран. Победа досталась представителям Италии Доротее Вирер и Лукасу Хоферу.

Сборная России в составе Екатерины Юрловой-Перхт и Матвея Елисеева заняла последнее десятое место. Это случилось из-за двух падение. Юрлова-Перхт споткнулась на первом круге, а Елисеев влетел в ограждение, и ему понадобилась посторонняя помощь, чтобы выбраться.

Биатлон

Рождественская гонка

Гельзенкирхен (Германия)

«Фельтинс-Арена»

Масс-старт

1. Доротея Вирер/Лукас Хофер (Италия) – 32.16,9

2. Лаура Дальмайер/Филипп Наврат (Германия) – +4,5

3. Анастасия Меркушина /Дмитрий Пидручный (Украина) – +12,0

4. Марте Рейселанд/Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – +16,6

5. Анасис Бескон/Антонен Гигонна (Франция) – +26,1.

6. Лена Хекки /Беньямин Вегер (Швейцария) – +36,2

7. Лиза Тереза Хаузер/Феликс Ляйтнер (Австрия) – +44,9

8. Маркета Давидова/Михал Крчмарж (Чехия) – +48,4

9. Денизе Херрман/Бенедикт Долль (Германия) – +1:08,7

10. Екатерина Юрлова/Матвей Елисеев (Россия) – +1:43,9