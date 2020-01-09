Расписание четвертого этапа Кубка мира по биатлону С 9 по 12 января в Оберхофе (Германия) пройдет четвертый этап Кубка мира по биатлону.

Загрузка... 9 января, четверг 16.30 мск. Спринт 7,5 км. Женщины («Матч ТВ») 10 января, пятница 16.30. Спринт 10 км. Мужчины («Матч ТВ») 11 января, суббота 14.00. Эстафета 4х6 км. Женщины («Матч ТВ»)

16.15. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины («Матч ТВ») 12 января, воскресенье 14.45. Масс-старт 12,5 км. Женщины («Матч ТВ»)

16.30. Масс-старт 15 км. Мужчины («Матч ТВ»).