Расписание четвертого этапа Кубка мира по биатлону - Советский спорт
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09 января 2020 07:48БиатлонНечаев Юрий

Расписание четвертого этапа Кубка мира по биатлону

С 9 по 12 января в Оберхофе (Германия) пройдет четвертый этап Кубка мира по биатлону.

9 января, четверг

16.30 мск. Спринт 7,5 км. Женщины («Матч ТВ»)

10 января, пятница

16.30. Спринт 10 км. Мужчины («Матч ТВ»)

11 января, суббота

14.00. Эстафета 4х6 км. Женщины («Матч ТВ»)
16.15. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины («Матч ТВ»)

12 января, воскресенье

14.45. Масс-старт 12,5 км. Женщины («Матч ТВ»)
16.30. Масс-старт 15 км. Мужчины («Матч ТВ»).

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