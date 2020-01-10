Глазырина выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрбли Второй результат показала Павлова.

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Российская биатлониста Екатерина Глазырина стала победителем индивидуальной гонки на четвертом этапе Кубка IBU в Брезно-Осрбли (Словакия).

32-летняя Глазырина не допустила ни одного промаха на четырех огневых рубежах и опередила на 37,5 секунды другую представительницу России – Евгению Павлову, которая также отстреляла точно. Третий результат показала Алексия Рунггальдир из Италии.

Отметим, что в топ-20 также попали Виктория Сливко (12-е место) и Анна Никулина (19-е).

В воскресенье пройдут спринтерские гонки.

Брезно-Осрбли (Словакия)

Кубок IBU

4-й этап

Женщины

Индивидуальная гонка

1. Екатерина Глазырина (Россия) – 36.19,8 (0)

2. Евгения Павлова (Россия) - 37,5 (0)

3. Алексия Рунггальдир (Италия) - 40,6 (1)…

12. Виктория Сливко (Россия) – 2.13,6 (2)…

19. Анна Никулина (Россия) – 2.52,6 (3)…

35. Ульяна Кайшева (Россия) – 4.07,4 (5)…

43. Наталья Гербулова (Россия) – 4.55,6 (5)