Фуркад выиграл спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе, Елисеев - четвертый Французский биатлонист Мартен Фуркад преодолел дистанцию за 25 минут 27,2 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах.

Загрузка... Второе место занял его соотечественник Эмильен Жаклен (+25,5; 1 промах). Замкнул тройку лучших немецкий биатлонист Йоханнес Кюн (+33,0; 1). Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, занявший четвертое место (+41,1; 0), Александр Логинов (+47,8; 1) стал пятым. Добавим, что Евгений Гараничев (+2.03,9; 2) финишировал 28-м, Эдуард Латыпов (+ 2.25,6; 2) – 38-м, Никита Поршнев (+2.45,5; 4) – 51-м, а Саид Каримулла Халили (+3.10,4; 3) – 61-м.