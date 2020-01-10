Мартен Фуркад: Очень доволен тем, что смог одержать победу в такой гонке Французский биатлонист Мартен Фуркад подвел итоги спринтерской гонки на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

- Очень рад и доволен тем, что смог справиться с такими условиями и одержать победу в такой гонке. Чувствуется ли отсутствие Йоханнеса? Конечно, его отсутствие заметно, - рассказал Фуркад в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что Фуркад стал победителем спринта, преодолев дистанцию за 25 минут 27,2 секунды. Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, занявший четвертое место (+41,1; 0), Александр Логинов (+47,8; 1) стал пятым.