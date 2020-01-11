Норвежцы стали победителями эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе, Россия – 4-я - Советский спорт
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11 января 2020 17:41БиатлонКорегин Владислав

Норвежцы стали победителями эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе, Россия – 4-я

Второе и третье места заняли Франция и Германия соответственно.

Сборная Норвегии стала победителем мужской эстафеты на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

Ларс Хельге Биркеланд, Эрленн Бьентегор, Йоханнес Дале и Ветле-Шостад Кристиансен, пройдя два штрафных круга и использовав восемь дополнительных патронов, прошли дистанцию (4x7,5 км) за 1:19:32.3. Сборная Франции (Эмильен Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Дестье и Кентен Фийон-Майе) финишировала на втором месте, проиграв 4,4 секунды. Бронза досталась немцам (Филипп Хорн, Йоханнес Гюн, Арнд Пайффер и Бенедикт Долль) – +48,2.

Команда России закончила гонку на четвертом месте. Россию представляли Карим Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов.

Ранее Норвегия стала победительницей женской эстафеты, Швеция финишировала второй, бронза у француженок. Россиянки закончили гонку на седьмом месте.

М

Оставшиеся гонки этапа

12 января, воскресенье
14.45 (мск). Масс-старт 12,5 км. Женщины
16.30. Масс-старт 15 км. Мужчины

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