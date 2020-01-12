Эдуард Латыпов: С самого начала этапа пытался догнать немца, но не получилось - Советский спорт
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12 января 2020 11:53БиатлонНечаев Юрий

Эдуард Латыпов: С самого начала этапа пытался догнать немца, но не получилось

В Оберхофе (Германия) продолжается четвертый этап Кубка мира.

Биатлонист сборной России Эдуард Латыпов прокомментировал свое выступление на четвертом этапе эстафеты в Оберхофе.

«Это был мой первый четвертый этап на международном уровне. С самого начала пытался догнать немца и побороться за медаль, но Долль - сильный спортсмен, поэтому у меня не получилось», - рассказал Латыпов News.ru.

Напомним, вчера россияне заняли четвертое место в мужской эстафете. Россию представляли Карим Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов.

Победу одержала команда Норвегии, второе и третье места заняли Франция и Германия соответственно.

Ранее Норвегия стала победительницей женской эстафеты, россиянки закончили гонку на седьмом месте.

Сегодня соревнования в Оберхофе завершатся двумя масс-стартами. В 14:45 - у женщин, и 16:30 - у мужчин.

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