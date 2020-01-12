Мякяряйнен выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Германии, Миронова – 29-я, Куклина – 30-я Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен заняла первое место на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, преодолев дистанцию за 39 минут 58,9 секунды.

Новости СМИ2 Второй стала норвежка Тириль Экхофф (отставание 30,2 секунды; 4 промаха). Замкнула тройку лучших еще одна норвежская биатлонистка Марте Олсбю (+35,0; 3). Российские биатлонистки Светлана Миронова и Лариса Куклина заняли соответственно 29-е (+5.23,0; 10) и 30-е (+5.25,6; 11) места. Общий зачет Кубка мира 1. Доротея Вирер (Италия) – 390

2. Тириль Экхофф (Норвегия) – 381

3. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 305

4. Жюли Симон (Франция) – 285

5. Денизе Херрманн (Германия) – 273

…14. Светлана Миронова (Россия) – 206

…21. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – 145

…28. Лариса Куклина (Россия) – 124