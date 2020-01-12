Леонид Гурьев: Все ждут от нас результата, но это просто капитальный провал Тренер женской сборной России по стрельбе Леонид Гурьев прокомментировал итоги масс-старта на этапе Кубка мира в Оберхофе.

- Для меня стали неожиданностью результаты Куклиной на стрельбе. По этим стартам нет никаких претензий к девчонкам на пристрелке. Делают 20-25 выстрелов и без единого промаха. Бывает ажиотаж. Просто надо перестроиться, прийти на рубеж и отстрелять.

Мы же еще получили новые патроны. Я сразу сказал, что с ними что-то не то, потому что они ветер совсем не держат. Но мы выбрали лучшее из того, что было, и вышли с этими патронами. Будем как-то выбираться из этой ситуации. Все ждут от нас результата, но это просто капитальный провал, - рассказал Гурьев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что победу в гонке одержала финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен, Светлана Миронова и Лариса Куклина завершили гонку на 29-м и 30-м местах, допустив 10 и 11 промахов соответственно.