Матвей Елисеев: Два промаха на один рубеж – очень много

– Пытался работать чисто, но не смог. Два промаха на один рубеж – очень много. Но ветер все же был разным на каждом круге. На третьем рубеже, например, вообще был почти штиль. Старался всегда за кем-то ехать, чтобы ветер не ловить. На последний круг опять немного не хватило. Результат можно назвать удовлетворительным, но собой я не могу быть довольным, – рассказал Елисеев в эфире «Матч ТВ».
Напомним, что по итогам конки Елисеев, допустив четыре промаха, финишировал на десятом месте. Победу в масс-старте одержал французский биатлонист Мартен Фуркад.
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