Юрлова-Перхт выступит на этапе Кубка мира в Рупольдинге - Советский спорт
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13 января 2020 13:23БиатлонНечаев Юрий

Юрлова-Перхт выступит на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Биатлонистка пропустила этап в Оберхофе.

Биатлонистка Юрлова-Перхт вернется в состав сборной России на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Об этом сообщил президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

«Вчера меня проинформировали, что Катя сможет выступить в Рупольдинге, так что, если ничего больше не произойдет, то мы произведем обратную замену. В остальном изменений быть не должно: поедем тем же составом», - сказал Драчев ТАСС.

Напомним, в минувшие выходные в Оберхофе завершился четвертый этап Кубка мира. Вместо Юрловой-Перхт, у которой возникли проблемы со здоровьем, в соревнованиях участвовала Анастасия Поршнева.

Таким образом, в составе сборной России в Рупольдинге выступят Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Ирина Старых, Кристина Резцова, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев и Карим Халили.

В общем зачете Кубка мира 2019-2020 Юрлова-Перхт набрала 145 очков и занимает 21-е место.

Этап в Рупольдинге пройдет с 15 по 19 января.

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