Биатлонист Иродов выиграл серебро в спринте на ЮОИ В швейцарской Лозанне и французском Ле Туффе продолжаются Зимние юношеские Олимпийские игры.

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На юношеской зимней Олимпиаде 17-летний российский биатлонист Денис Иродов выиграл серебряную медаль в спринте. Соревнования биатлонистов проходят не в столице игр швейцарской Лозанне, а во французском Ле Туффе.

Первым дистанцию в 7,5 км преодолел поляк Марцин Завуль с одним промахом и результатом 19:23,8. Иродов, который также допустил один неточный выстрел, проиграл победителю 12,6 секунды. Бронза досталось норвежцу Вегарду Тону, который с одним промахом уступил чемпиону 18,5 секунды.

Зимние юношеские Олимпийские игры

Биатлон

Ле Туффе (Франция)

Юноши. Спринт. 7,5 км

1. Марцин Завуль (Польша) – 19:23,8 (1 промах)

2. Денис Иродов (Россия) – +12,6 (1)

3. Вегард Тон (Норвегия) – +18,5 (1)

4. Кэмпбелл Райт (Новая Зеландия) – +21,3 (1)

5. Виталий Мандзын (Украина) – +36,0 (1)

6. Марко Барале (Италия) – +36,8 (3)

7. Оскар Андерссон (Швеция) – +37,5 (2)

8. Степан Кинаш (Украина) – +44,2 (1)

9. Людек Абрахам (Чехия) – +49,5 (4)

10. Андрей Гаурош (Белоруссия) – +53, 6 (1)…

30. Олег Домичек (Россия) – +2:16,6 (5)…

39. Роман Моренков (Россия) – +2:37,5 (6)…

43. Павел Ляшок (Россия) – +2:54,9 (5)…