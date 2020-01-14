Биатлонист Иродов выиграл серебро в спринте на ЮОИ

На юношеской зимней Олимпиаде 17-летний российский биатлонист Денис Иродов выиграл серебряную медаль в спринте. Соревнования биатлонистов проходят не в столице игр швейцарской Лозанне, а во французском Ле Туффе.
Первым дистанцию в 7,5 км преодолел поляк Марцин Завуль с одним промахом и результатом 19:23,8. Иродов, который также допустил один неточный выстрел, проиграл победителю 12,6 секунды. Бронза досталось норвежцу Вегарду Тону, который с одним промахом уступил чемпиону 18,5 секунды.
Зимние юношеские Олимпийские игры
Биатлон
Ле Туффе (Франция)
Юноши. Спринт. 7,5 км
1. Марцин Завуль (Польша) – 19:23,8 (1 промах)
2. Денис Иродов (Россия) – +12,6 (1)
3. Вегард Тон (Норвегия) – +18,5 (1)
4. Кэмпбелл Райт (Новая Зеландия) – +21,3 (1)
5. Виталий Мандзын (Украина) – +36,0 (1)
6. Марко Барале (Италия) – +36,8 (3)
7. Оскар Андерссон (Швеция) – +37,5 (2)
8. Степан Кинаш (Украина) – +44,2 (1)
9. Людек Абрахам (Чехия) – +49,5 (4)
10. Андрей Гаурош (Белоруссия) – +53, 6 (1)…
30. Олег Домичек (Россия) – +2:16,6 (5)…
39. Роман Моренков (Россия) – +2:37,5 (6)…
43. Павел Ляшок (Россия) – +2:54,9 (5)…