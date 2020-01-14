Денис Иродов: Пока это самая важная медаль в моей жизни - Советский спорт
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14 января 2020 15:01БиатлонШарафудинов Виктор

Денис Иродов: Пока это самая важная медаль в моей жизни

17-летний российский биатлонист выиграл серебро на Зимних юношеских Олимпийских играх.

На третьей зимней юношеской Олимпиаде российский биатлонист Денис Иродов выиграл серебряную награду в спринте. Семь с половиной километров дистанции Иродов преодолев вторым, допустив один промах. После гонки спортсмен дал комментарий.

«На подъеме страшно вяз, приходилось тратить много сил. Седьмой день самый тяжелый с точки зрения акклиматизации, но все равно чувствовал себя хорошо. Очень обидно со стрельбой получилось. Но я доволен – пока это самая важная медаль в моей жизни», — цитирует Иродова «Команда России.

Обладателю золотой медали поляку Марцину Завулю Иродов проиграл 12,6 секунды.

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