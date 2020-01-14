Павлова может выступить за Россию на эстафете в Рупольдинге Женская командная гонка на пятом этапе Кубка мира состоится в пятницу 17 января.

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Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал о возможном вызове Евгении Павловой на пятый этап Кубка мира в Рупольдинге.

«Мы рассматриваем возможность привлечения Жени к эстафетной гонке, – заявил Норицын в интервью News.ru – Это будет зависеть от ее состояния. У нас в критериях не прописано, что мы не имеем права проводить ротацию между Кубком мира и Кубом IBU»

Также тренер российской женской команды отметил, что не планирует пока ставить Светлану Миронову на последний этап эстафеты, поскольку «на последнем этапе должна бежать спорсменка с надежной стойкой и хорошим финишным кругом».

Пятый этап Кубка мира по биатлону пройдет в немецком Рупольдьинге с 15 по 19 января. Женская эстафета (4 x 6 км) состоится в пятницу 17 января.