Расписание пятого этапа Кубка мира по биатлону С 15 по 19 января в Рупольдинге (Германия) пройдет пятый этап Кубка мира по биатлону.

15 января, среда 16.30 мск. Спринт 7,5 км. Женщины («Матч ТВ») 16 января, четверг 16.30. Спринт 10 км. Мужчины («Матч ТВ») 17 января, пятница 16.30. Эстафета 4х6 км. Женщины («Матч ТВ») 18 января, суббота 16.15. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины («Матч ТВ») 19 января, воскресенье 14.15. Гонка преследования 10 км. Женщины («Матч ТВ»)

16.30. Гонка преследования 12,5 км. Мужчины («Матч ТВ»).