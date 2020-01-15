Расписание пятого этапа Кубка мира по биатлону - Советский спорт
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15 января 2020 09:29БиатлонНечаев Юрий

Расписание пятого этапа Кубка мира по биатлону

С 15 по 19 января в Рупольдинге (Германия) пройдет пятый этап Кубка мира по биатлону.

15 января, среда

16.30 мск. Спринт 7,5 км. Женщины («Матч ТВ»)

16 января, четверг

16.30. Спринт 10 км. Мужчины («Матч ТВ»)

17 января, пятница

16.30. Эстафета 4х6 км. Женщины («Матч ТВ»)

18 января, суббота

16.15. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины («Матч ТВ»)

19 января, воскресенье

14.15. Гонка преследования 10 км. Женщины («Матч ТВ»)
16.30. Гонка преследования 12,5 км. Мужчины («Матч ТВ»).

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