Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /html/sovsport.ru/www/templates/sovsport/obj/material.php on line 68

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /html/sovsport.ru/www/templates/sovsport/obj/material.php on line 73
Сборная России выиграла смешанную эстафету на пятом этапе Кубка IBU - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
15 января 2020 17:39БиатлонШарафудинов Виктор

Сборная России выиграла смешанную эстафету на пятом этапе Кубка IBU

Гонка прошла в Словакии.

На пятом этапе Кубка IBU в словацком Брезно-Осрблье состоялась смешанная эстафета. Победа в командной гонке досталась сборной России. Совместными усилиями Вадим Филимонов, Семен Сучилов, Екатерина Глазырина и Виктория Сливко показали лучший результат (1:21:37,9), использовав лишь три дополнительных патрона.

Победа была добыта в упорной борьбе со сборной Германии. Немцы в итоге уступили 2,6 секунды, сделав четыре дополнительных выстрела. За Германию выступали Лукас Фрацшер, Флориан Холландт, Франциска Хильдербранд и Ванесса Фойгт.

Третье место заняла сборная Норвегии (Синдре Петтерсен, Ховард Богетвейт, Ида Лиен и Эмили Калкенберг). Норвежцы проиграли команде России 44,7 секунды, пробежав один штрафной круг и использовав восемь дополнительных патронов.

Биатлон

Кубок IBU. 5-й этап

Брезно-Осрблье (Словакия)

Смешанная эстафета

1. Россия – 1:21:37,9 (0 штрафных кругов +3 дополнительных патрона)

2. Германия – +2,6 (0+4)

3. Норвегия – +44,7 (1+8)

4. Чехия – +2:21,7 (0+8)

5. Франция – +2:22,6 (0+6)

6. Украина – +2:56,2 (0+11)

7. Италия – +2:58,2 (0+4)

8. Швеция – +3:17,6 (0+10)

9. Австрия – +3:44,0 (0+7)

10. Финляндия – +4:42,6 (1+9)…

С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Хачанов проиграл Миллману во втором круге турнира в Окленде Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Аделаиде Хачанов, Рублев и Медведев – в числе сеяных при жеребьевке основной сетки Australian Open
Фуркад выиграл у ветра в лотерею. И возглавил общий зачет Кубка мира Этап Кубка мира в Оберхофе завершился мужским масс-стартом. Золото завоевал француз Мартен Фуркад. Лучший из наших Матвей Елисеев финишировал десятым. 12.01.2020 18:15 Биатлон Тигай Лев
Прядкина вызывали на допрос: что это значит Разбираем неожиданные события вечера вторника. 15.01.2020 08:00 Футбол Яременко Николай
Сергей Тарасов: Все шло нормально, но Анси нас выбил из колеи В минувшие выходные во французском Анси завершился третий этап Кубка мира. Пока самый неудачный для нашей сборной. Биатлонный пелотон взял паузу до 9 января. 24.12.2019 20:00 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Виталий Норицын: Получился тяжелый спринт в плане подготовке инвентаря, больше ничего не добавлю Экхофф выиграла спринт в Рупольдинге, никто из россиянок не попал в топ-30 Сборная России выиграла смешанную эстафету на пятом этапе Кубка IBU
Возвращение в Pride. Емельяненко подерется с Джексоном Российский тяжеловес Федор Емельяненко 28 декабря в Японии проведет бой против американца Куинтона Джексона в рамках турнира Bellator. 28.12.2019 17:00 ММА Усачев Владислав
Убийца Кубка Дэвиса. Почему Кубок ATP оказался успешнее старейшего турнира сборных Первый в истории Кубок ATP, прошедший в Австралии, принес победу в Сербии, солидный доход – организаторам, и много ярких матчей – зрителям. «Советский спорт» о том, почему этот турнир в ближайшие годы поставит крест на более привычном Кубке Дэвиса. 14.01.2020 09:00 Теннис Мысин Николай
Счастливая Япония. Емельяненко нокаутировал Джексона с одного удара (видео) Российский тяжеловес Федор Емельяненко на турнире Bellator в Японии победил нокаутом американца Куинтона Джексона. 29.12.2019 10:00 ММА Усачев Владислав
«Скала» и «Последний герой». С кем подерется Денис Лебедев Российский боксер первого тяжелого веса (до 90,7 кг) Денис Лебедев в Красноярске проведет бой против южноафриканца Табисо Мчуну. 20.12.2019 20:00 Бокс Усачев Владислав
«Барселона» была первым топ-клубом Вальверде. Теперь свои силы попробует Сетьен Каталонцы объявили о долгожданной болельщиками и игроками отставке Эрнесто Вальверде. Его заменит еще менее известный Кике Сетьен, на счету которого всего четыре сезона в примере. 14.01.2020 18:00 Футбол Зибрак Артем
Четыре дня до… Олимпиады. Когда и где фигуристы начинают 2020 год На минувшей неделе заметных турниров не было. Однако кое-что интересное все-таки происходило – и к тому же новогодняя пауза вот-вот закончится. 06.01.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
18:44 Футбол «Краснодар» назвал соперников по первому зимнему сбору
18:33 Биатлон Виталий Норицын: Получился тяжелый спринт в плане подготовке инвентаря, больше ничего не добавлю
17:57 Биатлон Экхофф выиграла спринт в Рупольдинге, никто из россиянок не попал в топ-30
17:39 Биатлон Сборная России выиграла смешанную эстафету на пятом этапе Кубка IBU
17:28 Футбол Шкарин рассказал о личных качествах нового тренера «Барселоны» Сетьена
17:11 Футбол Денисов продолжит карьеру в «Роторе»
16:54 ММА Дональд Серроне: Хабиб – чертов зверюга
16:43 Футбол Защитник Ненахов перешел из «Ротора» в «Ахмат»
16:28 Футбол УЕФА представил команду 2019 года
16:10 Футбол Форвард «Крыльев Советов» Канунников выбыл до конца сезона
15:57 Футбол ЦСКА тоже претендует на Соболева
15:45 Футбол СМИ: Московское «Динамо» согласовало переход Соболева из «Крыльев Советов»
15:28 Олимпиада Юрист Рамони занялся проработкой позиции Олимпийского комитета России в разбирательстве с WADA
15:14 Хоккей Мозякин впервые пропустит Матч звезд КХЛ, ветерана заменит Расмуссен
14:55 Хоккей «Авангард» обыграл на выезде «Адмирал», одержав третью победу кряду
14:45 Авто/Мото Карякин поднялся на второе место в зачете мотовездеходов после 10-го этапа «Дакара»
14:33 Бокс Александр Беспутин: Мы ничего не употребляли, я чист!
14:13 Футбол Сергей Якунчиков: Время не поменяло дух ЦСКА, семейность
14:12 Биатлон Сборная России выиграла серебро в смешанной биатлонной эстафете на ЮОИ
13:56 Хоккей КХЛ назвала капитанов команд на Матч звезд
В Тюмени директор «Сибагроинтер» озвучил свою версию взрыва дома на улице Шарова
Никому не нужны: почему ветхие двухэтажки в Уфе не признают аварийными и не расселяют
Скандальная экс-чиновница мэрии Петрозаводска займется сувенирами в музее «Кижи»
«Люди разучились ждать». Как «Тагильский трамвай» конкурирует с авто и маршрутками
Правительство РФ в полном составе уходит в отставку
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
Глава USADA потребовал отстранить РФ от Олимпиады в Токио
Где зарядиться рок-н-роллом? В Москве проходят чемпионат и первенство мира
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика