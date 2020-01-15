Сборная России выиграла смешанную эстафету на пятом этапе Кубка IBU

На пятом этапе Кубка IBU в словацком Брезно-Осрблье состоялась смешанная эстафета. Победа в командной гонке досталась сборной России. Совместными усилиями Вадим Филимонов, Семен Сучилов, Екатерина Глазырина и Виктория Сливко показали лучший результат (1:21:37,9), использовав лишь три дополнительных патрона.
Победа была добыта в упорной борьбе со сборной Германии. Немцы в итоге уступили 2,6 секунды, сделав четыре дополнительных выстрела. За Германию выступали Лукас Фрацшер, Флориан Холландт, Франциска Хильдербранд и Ванесса Фойгт.
Третье место заняла сборная Норвегии (Синдре Петтерсен, Ховард Богетвейт, Ида Лиен и Эмили Калкенберг). Норвежцы проиграли команде России 44,7 секунды, пробежав один штрафной круг и использовав восемь дополнительных патронов.
Биатлон
Кубок IBU. 5-й этап
Брезно-Осрблье (Словакия)
Смешанная эстафета
1. Россия – 1:21:37,9 (0 штрафных кругов +3 дополнительных патрона)
2. Германия – +2,6 (0+4)
3. Норвегия – +44,7 (1+8)
4. Чехия – +2:21,7 (0+8)
5. Франция – +2:22,6 (0+6)
6. Украина – +2:56,2 (0+11)
7. Италия – +2:58,2 (0+4)
8. Швеция – +3:17,6 (0+10)
9. Австрия – +3:44,0 (0+7)
10. Финляндия – +4:42,6 (1+9)…