Фуркад выиграл спринт в Рупольдинге, Логинов финишировал 11-м Гонка на 10 км состоялась в рамках пятого этапа Кубка мира.

В немецком Рупольдинге состоялись соревнования мужчин в спринте в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону.

Лучший результат на дистанции 10 км показал француз Мартен Фуркад – 22:41.5. Второе место завоевал его соотечественник Корентен Фийон-Майе, проиграв 3,1 секунды. Бронзовую медаль завоевал немец Бенедикт Долль (+12,0). Отметим, что первая тройка не допустила промахов на огневых рубежах.

Лучший результат среди россиян показал Александр Логинов, финишировавший на 11-м месте (+44,4, без промахов).

Общий зачет Кубка мира

1. Мартен Фуркад (Франция) – 447

2. Симон Дестье – 392

3. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 382

4. Йоханнес Бе (Норвегия) – 374

5. Александр Логинов (Россия) – 359

...11. Матвей Елисеев (Россия) – 281

Оставшиеся гонки этапа

17 января, пятница

16.30 (мск). Эстафета 4х6 км. Женщины

18 января, суббота

16.15. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

19 января, воскресенье

14.15. Гонка преследования 10 км. Женщины

16.30. Гонка преследования 12,5 км. Мужчины