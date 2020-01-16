Стал известен состав женской сборной России на эстафету в Рупольдинге Гонка состоится 17 января в 16.30 по московскому времени.

Тренер женской сборной Виталий Норицын огласил состав женской сборной России на завтрашнюю эстафету пятого этапа Кубка мира, проходящем в Рупольдинге.

В гонке в порядке расстановки по этапам выступят Евгения Павлова, Ирина Старых, Кристина Резцова и Екатерина Юрлова-Перхт.

– Первый этап – этап Павловой. Нам надо удостовериться, что у нас есть хороший стартер. Резцова в этом смысле более универсальная, она на Кубке России бегала разные этапы. Выступление в спринте девочки переварили эмоционально – поэтому мы решили дать Куклиной и Мироновой тайм-аут. Чтобы это не затянулось, чтобы девочек не добить, надо поставить голову на место, – цитирует Норицына телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что вчера в женском спринте победу одержала норвежка Тириль Экхофф. Ее результат – 18.55,5. Второе место заняла шведка Ханна Эберг (+29,7). Тройку лучших замкнула Доротея Вирер (+36,8). Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, финишировавшая на 36-й позиции (+1.54,1).