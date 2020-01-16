Александр Логинов: Падение скорости связано с нехваткой техники и координации Российский биатлонист прокомментировал спринтерскую гонку в Рупольдинге.

На пятом этапе Кубка мира по биатлону россиянин Александр Логинов не допустил ни одного промаха в спринтерской гонке, однако стал лишь 11-м, проиграв победителю французу Мартену Фуркаду 44 секунды.

О причинах такого результата Логинов рассказал в интервью News.ru:

«Падении скорости связано по ходу дистанции в первую очередь связано с нехваткой техники и координации. Это я могу заметить по горячим следам, но надо еще проанализировать.

С такими погодными условиями нельзя стрелять с промахами, потому что сразу будет большое отставание. Единственный человек, который может гарантировать мою стрельбу, это я сам. Я на 100% отдаю себе отчет, за счет чего я могу сократить отставание. Если я где-то сделал ошибку, сам это прекрасно осознаю. Если я стреляю хорошо по своей задумке, то стрельба может быть на ноль.

Не получается дать покой локтю, но я прекрасно осознаю и понимаю, для чего я бегаю. Это делаю для себя и команды, которой нужно набирать очки в Кубке Наций. Нельзя говорить, что я отношусь бездумно к своему здоровью. Если бы я почувствовал такой риск, то не стал бы бежать. В Оберхофе, где трасса была более жесткая, и я испытывал болезненные ощущения, я пропустил эстафетную гонку.

До чемпионата мира будет еще достаточно большой перерыв. Я думаю, что его хватит, чтобы попытаться подрихтовать все свои недочеты».

18 января в Рупольдинге состоится мужская эстафета.

Чемпионат мира по биатлону пройдет в итальянском Антхольце с 13 по 23 февраля.