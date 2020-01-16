Дмитрий Васильев: Рассказы про проблемы со смазкой и лыжами преувеличены Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал результаты российских биатлонистов на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

– С самого начала сезона было понятно, что на медали будут претендовать Александр Логинов и Матвей Елисеев – остальные буксуют. Рассказы про проблемы со смазкой и лыжами преувеличены. Тот же Елисеев два круга проехал нормально, а на последнем уступил вчистую. Последний круг – это лакмусовая бумажка предсезонной подготовки, – цитирует Васильева News.ru.

Напомним, что победу в спринте одержал француз Мартен Фуркад – 22:41.5. Второе место завоевал его соотечественник Корентен Фийон-Майе, проиграв 3,1 секунды. Бронзовую медаль завоевал немец Бенедикт Долль (+12,0). Лучший результат среди россиян показал Александр Логинов, финишировавший на 11-м месте (+44,4). Матвей Елисеев оказался на 17-й позиции (+51,0).