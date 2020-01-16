Тихонов о выступлении россиянок в спринте: Девчонки мертвые, пожалейте их Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал вчерашнюю гонку Кубка мира.

В среду 15 января российские биатлонистки провалились в спринтерской гонке в немецком Рупольдинге. Никто из них не попал даже в число 35 лучших. Лучшая из россиянок Лариса Куклина даже с безупречной стрельбой заняла лишь 36-е место, проиграв победительнице норвежке Тириль Экхофф 1 минуту и 54 секунды.

Провальное выступление россиянок прокомментировал в своем блоге четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов:

«Результаты вчерашнего женского спринта в Рупольдинге – это катастрофа, которая не может быть списана исключительно на подготовку инвентаря.

Я не знаю, какую работу они выполняют между стартами. Если они как и прежде работают по системе Норицына, кроссы и силовая работа – это страшная проблема. Они не умеют восстанавливаться.

Я не смотрел концовку репортажа Губерниева, но отмечу, что сегодня комментарии были намного более умеренными. Дима, уже лучше. Еще чуть поспокойнее и прекратите интервью после финиша с провалившими гонку спортсменами – тогда будет вообще все здорово. Комментируй только то, что необходимо, многословие – не твой козырь. Девчонки мертвые, посмотрите на их лица на экране и пожалейте их».

Завтра 17 января в Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира состоится женская эстафета.